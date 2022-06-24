Новая игра создателей Dark Souls и Elden Ring почти готова к выходу

В интервью японскому изданию 4Gamer геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки заявил, что новая игра студии находится на финальной стадии разработки. Он не уточнил, о каком проекте идёт речь, однако фанаты предположили, что это может быть следующая часть Armored Core — серии шутеров от третьего лица, в которой игрок управляет гигантским боевым роботом-мехом.
Миядзаки рассказал, что его следующий проект находится в разработке, но не стал делиться какими-то деталями. Что касается Elden Ring, то игра продолжит получать различные патчи с исправлением багов и улучшением оптимизации. Разработчик не рассказал, планируются ли к выходу сюжетные расширения для экшена, о которых несколько месяцев просят фанаты.
Геймдизайнер также заявил, что хотел бы поработать над более абстрактным фэнтези-проектом по сравнению с Dark Souls и Elden Ring. У Миядзаки уже есть некоторые идеи и концепт будущей игры, однако он пока сам не знает, удастся ли ему их воплотить.
- 24 июня 2022
-
17:49
-
17:12
-
16:54
-
16:07
-
16:01
-
15:35
-
15:09
-
14:43
-
14:25
-
13:56
-
13:56
-
13:16
-
13:08
-
12:35
-
12:10
-
11:48
-
10:55
-
10:27
-
09:47
- 23 июня 2022
-
20:54
-
20:26
-
19:51
-
19:25
-
19:04
-
18:31
-
18:02
-
17:30
-
17:15
-
16:44
-
16:18
-
16:11
-
15:42
-
15:22
-
15:07
-
14:45