Новая игра создателей Dark Souls и Elden Ring почти готова к выходу

В интервью японскому изданию 4Gamer геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки заявил, что новая игра студии находится на финальной стадии разработки. Он не уточнил, о каком проекте идёт речь, однако фанаты предположили, что это может быть следующая часть Armored Core — серии шутеров от третьего лица, в которой игрок управляет гигантским боевым роботом-мехом.

Миядзаки рассказал, что его следующий проект находится в разработке, но не стал делиться какими-то деталями. Что касается Elden Ring, то игра продолжит получать различные патчи с исправлением багов и улучшением оптимизации. Разработчик не рассказал, планируются ли к выходу сюжетные расширения для экшена, о которых несколько месяцев просят фанаты.

Геймдизайнер также заявил, что хотел бы поработать над более абстрактным фэнтези-проектом по сравнению с Dark Souls и Elden Ring. У Миядзаки уже есть некоторые идеи и концепт будущей игры, однако он пока сам не знает, удастся ли ему их воплотить.