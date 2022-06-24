Uncharted на ПК превратился в мем: в Steam слили ещё одну дату выхода сборника

Смешно вспоминать, но впервые Sony рассказала о планах выпустить Uncharted 4: A Thief's End ещё в мае 2021 года, а спустя несколько месяцев вполне официально анонсировала переиздание вместе с Uncharted: The Lost Legacy. Уже в январе 2022-го сборник добрался до PS5, но не ПК.

До сих пор Sony вообще не вспоминала о нём в публичном поле, хотя даты выхода для ПК утекали одна за другой: то весна, то июнь (Epic Games Store), то июль (Steam). Как несложно догадаться, коллекция до сих пор не вышла на ПК, и света в конце туннеля всё ещё не видно.

Однако сегодня в базе данных Steam обнаружили новое скрытое изменение даты выхода: с 15 июля аж на 19 октября.

Почему портирование занимает так много времени, пока неизвестно. За перенос отвечает известная студия Iron Galaxy. Она провалилась с ПК-версией Batman: Arkham Knight, однако за прошедшее время уже успела отметиться отличными портами Diablo 3 и Overwatch для Nintendo Switch.