Ремастер Uncharted 4: A Thief's End выйдет на ПК и PS5

Sony анонсировала ремастер Uncharted 4: A Thief's End. Заключительная глава приключений Нейтана Дрейка выйдет на ПК и PS5. Дата релиза неизвестна. Таким образом, подтвердились ранние утечки 2021 года. В мае в сеть попала закрытая презентация PlayStation, где среди потенциальных портов на ПК была четвёртая часть.

Четвёртая часть Uncharted считается одним из локомотивов PS4. Игра собрала несметное количество наград и привлекла к консоли огромную аудиторию. Её релиз состоялся 10 мая 2016 года. Помимо сюжетной кампании, в экшене есть мультиплеер с классическими режимами.

Это не первый громкий анонс PlayStation Showcase. В самом начале трансляции Sony анонсировала ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, а затем объявила о переносе GTA 5 для консолей нового поколения на март 2022 года.