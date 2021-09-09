Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Ремастер Uncharted 4: A Thief's End выйдет на ПК и PS5

Ремастер Uncharted 4: A Thief's End выйдет на ПК и PS5
Комментарии

Sony анонсировала ремастер Uncharted 4: A Thief's End. Заключительная глава приключений Нейтана Дрейка выйдет на ПК и PS5. Дата релиза неизвестна. Таким образом, подтвердились ранние утечки 2021 года. В мае в сеть попала закрытая презентация PlayStation, где среди потенциальных портов на ПК была четвёртая часть.

Четвёртая часть Uncharted считается одним из локомотивов PS4. Игра собрала несметное количество наград и привлекла к консоли огромную аудиторию. Её релиз состоялся 10 мая 2016 года. Помимо сюжетной кампании, в экшене есть мультиплеер с классическими режимами.

Это не первый громкий анонс PlayStation Showcase. В самом начале трансляции Sony анонсировала ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, а затем объявила о переносе GTA 5 для консолей нового поколения на март 2022 года.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021