Биг-Бен и битвы с рыцарями. Новый трейлер модификации про Лондон для Fallout 4

Создатели масштабного мода про Лондон для Fallout 4 представили новый трейлер проекта и сообщили, что выход состоится в 2023 году.

В ролике почти на пять минут авторы показали много локаций и интересных мест Лондона. Среди них оказались секретные лаборатории, метро, колесо обозрения «Лондонский глаз», Биг-Бен и другие достопримечательности. В конце трейлера появились фрагменты геймплея со сражениями против рыцарей и гигантского слона.

Мод расширит основную игру и отправит выживших исследовать послевоенный Лондон. Авторы с помощью новой локации хотят изучить историю Европы до войны в Fallout и сформировавшиеся классы общества.

Ранее разработчики мода рассказали о фракциях Лондона, которых будет семь. Некоторые из них представляют собой банды и воюют друг с другом, другие правят городом или хотят свергнуть нынешнюю власть. Есть и секретная организация учёных, про которую ходят слухи.

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