На максимальную прокачку в Diablo Immortal может уйти больше 28 млн рублей

В начале июня сообщалось, что на максимальную прокачку в Diablo Immortal уйдет примерно $ 110 тыс. рублей. Пользователь Reddit под ником ShiftYourCarcass выяснил, что эта сумма далеко не финальная.

По его словам, на прокачку может уйти даже $ 540 тыс. (примерно 29 млн рублей). Все дело в неочевидной механике, которую сравнили с китобойным промыслом. Её суть в том, что для максимального развития персонажа понадобится 36 пятизвёздочных самоцветов, которые не так просто достать.

Сам ShiftYourCarcass описывает ситуацию следующим образом: в игре якобы есть механика «Пробуждения», которая позволяет самоцветам получать дополнительные ячейки для легендарных самоцветов. Одно «Пробуждение» затратит около $ 30. Иными словами, Blizzard решила зарабатывать с Diablo Immortal ещё больше. Также геймер отметил, что сумма доната вполне может перевалить за $ 1 млн.

Diablo Immortal доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.