BadComedian высказался о блокировке YouTube и судьбе кинотеатров в России

Нынешнюю ситуацию кинорынка в России точно нельзя назвать простой. Страну покинули западные гиганты, поэтому кинотеатры медленно умирают. Эту и другие ситуации в подкасте каналу ANOIR обсудили блогер Евгений BadComedian Баженов и ведущий.

По мнению Баженова, в Москве закроются большинство кинотеатров, особенно каких-то мелких, заточенных под один жанр, например, артхаус. Также Баженов отметил, что дальше всё может стать ещё хуже.

В Москве многие кинотеатры прикроют. Многие кинотеатры там были замечательные, под артхаус какой-то заточены. Они точно улетят в жопу. 1990-е надо вспомнить. Кто там говорил, что сейчас 90-е? Тогда всё позакрывали. Ну, 90-е, да, добро пожаловать в 90-е.

Также BadComedian с ведущим обсудили закрытие YouTube в России. По мнению блогера, это точно будет главной ошибкой правительства страны. Ещё в подкасте поговорили и про другие актуальные темы.