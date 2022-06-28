Изначально сериал «Оби-Ван Кеноби» должен был стать тремя фильмами

Писатель Стюарт Битти раскрыл, что изначально «Оби-Ван Кеноби» планировался целой трилогией фильмов с отдельной темой. В первом сезоне одноимённого шоу Disney экранизировали только первый фильм.
Когда я рассказывал Lucasfilm свой план на «Кеноби», то отмечал три истории — три ступени эволюции Оби-Вана в Бена.
- Тема первого фильма: «Подчинись воле Силы, оставь ребёнка [Люка] в покое».
- Тема второго фильма: как Кеноби осмысливает свою жизнь и смертность, которая в конечном итоге привела к его жертве в четвёртом эпизоде. Сценарист отмечает, что в ленте это должен был стать очень эмоциональный момент.
А вот про тему финала Битти не рассказал, но отметил, что изначально Lucasfilm планировала взяться за всю трилогию разом. Однако после провала сольного фильма про Хана Соло планы резко поменялись, а идеи для фильмов начали реализовать в формате сериала для Disney+.
Как отмечает Битти, хоть его упоминают как сценариста аж четырёх (из шести) серий «Оби-Ван Кеноби», лично он ничего не писал конкретно для сериала — вся его работа была заложена в уже отменённые фильмы.
Первый сезон «Оби-Вана Кеноби» закончился, но ходят слухи, что Disney планирует взяться за продолжение.
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