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Создатель сериала «Пацаны» попросил Хидео Кодзиму сделать игру

Создатель сериала «Пацаны» попросил Хидео Кодзиму сделать игру
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Недавно Хидео Кодзима признался, что у него была идея заняться игрой про супергероев, однако примерно в то время начался первый сезон «Пацанов», где как раз реализовали многие идеи японского гения.

Однако теперь создатель сериала Эрик Крипке попросил создателя Metal Gear и Death Stranding взяться за игру по мотивам «Пацанов».

Пожалуйста, возьмись за игру про «Пацанов». Мы можем объединиться и захватить мир! Кстати, я ваш огромный фанат.

Позже главная звезда «Пацанов» Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, присоединился к обсуждению и поддержал идею сделать игру по мотивам супергеройского сериала Amazon.

Сейчас Кодзима делает как минимум две игры: какую-то революцию с применением облачных технологий для Microsoft и, если верить словам Нормана Ридуса, сиквел Death Stranding.

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