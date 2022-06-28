Создатель сериала «Пацаны» попросил Хидео Кодзиму сделать игру
Поделиться
Недавно Хидео Кодзима признался, что у него была идея заняться игрой про супергероев, однако примерно в то время начался первый сезон «Пацанов», где как раз реализовали многие идеи японского гения.
Однако теперь создатель сериала Эрик Крипке попросил создателя Metal Gear и Death Stranding взяться за игру по мотивам «Пацанов».
Пожалуйста, возьмись за игру про «Пацанов». Мы можем объединиться и захватить мир! Кстати, я ваш огромный фанат.
Позже главная звезда «Пацанов» Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, присоединился к обсуждению и поддержал идею сделать игру по мотивам супергеройского сериала Amazon.
Сейчас Кодзима делает как минимум две игры: какую-то революцию с применением облачных технологий для Microsoft и, если верить словам Нормана Ридуса, сиквел Death Stranding.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
07:38
-
07:27
-
06:33
-
00:53
-
00:16
- 27 июня 2022
-
23:21
-
22:41
-
21:40
-
20:57
-
20:52
-
20:20
-
20:10
-
19:56
-
19:22
-
19:22
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
17:45
-
17:25
-
17:20
-
16:47
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
15:55
-
15:22
-
15:17
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:59
-
13:57
-
13:46
-
13:35
Партнерский контент