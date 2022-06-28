Представитель Джонни Деппа отвергает слухи о возвращении актёра к роли Джека Воробья

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья, а сумма сделки составит символические $ 301 млн. Слухи об этом появились в начале июня, но представитель актёра отверг их.

Издание E! News сообщило, что представитель актёра пообщался с NBC News и отверг слухи о возвращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря». Информацию о сделке с Disney на $ 301 млн назвали выдумкой.

Новость по теме Автор «Пиратов Карибского моря» не исключил возвращения Джонни Деппа в роли Джека Воробья

Слух о сделке Джонни Деппа и Disney на $ 301 млн появился в начале июня. Издание Poptopic со ссылкой на близкого к компании источника сообщило, что актёр может вернуться в шестую часть «Пиратов» и сыграть в сериале про капитана Воробья. Большая часть от указанной суммы пойдёт в благотворительный фонд по выбору артиста.

Во время суда против бывшей жены Эмбер Хёрд, по результатом которого актриса должна выплатить Деппу более $ 10 млн, артист сообщил, что не вернулся бы к роли Воробья даже за $ 300 млн. Сообщается, что Disney услышала это и готовит сделку на символические $ 301 млн.