Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представитель Джонни Деппа отвергает слухи о возвращении актёра к роли Джека Воробья

Представитель Джонни Деппа отвергает слухи о возвращении актёра к роли Джека Воробья
Комментарии

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья, а сумма сделки составит символические $ 301 млн. Слухи об этом появились в начале июня, но представитель актёра отверг их.

Издание E! News сообщило, что представитель актёра пообщался с NBC News и отверг слухи о возвращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря». Информацию о сделке с Disney на $ 301 млн назвали выдумкой.

Новость по теме
Автор «Пиратов Карибского моря» не исключил возвращения Джонни Деппа в роли Джека Воробья

Слух о сделке Джонни Деппа и Disney на $ 301 млн появился в начале июня. Издание Poptopic со ссылкой на близкого к компании источника сообщило, что актёр может вернуться в шестую часть «Пиратов» и сыграть в сериале про капитана Воробья. Большая часть от указанной суммы пойдёт в благотворительный фонд по выбору артиста.

Во время суда против бывшей жены Эмбер Хёрд, по результатом которого актриса должна выплатить Деппу более $ 10 млн, артист сообщил, что не вернулся бы к роли Воробья даже за $ 300 млн. Сообщается, что Disney услышала это и готовит сделку на символические $ 301 млн.

Эпическая развязка дела Деппа против Хёрд. На наших глазах произошла революция Эпическая развязка дела Деппа против Хёрд. На наших глазах произошла революция
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022