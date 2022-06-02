Эпическая развязка дела Деппа против Хёрд. На наших глазах произошла революция

Присяжные признали Эмбер Хёрд виновной в клевете на актёра Джонни Деппа по делу о защите его чести и достоинства. Судья зачитал решение, в соответствии с которым Хёрд обязана выплатить Деппу компенсацию в размере $ 10 млн, а также штраф на сумму $ 5 млн.

При этом суд удовлетворил встречный иск Эмбер к Деппу о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в размере $ 2 млн.

Хёрд присутствовала в зале суда при оглашении приговора. Депп в это время пребывал в Великобритании, где на концерте в Лондоне его встретили стоячей овацией. Эпическая развязка дела, за которым следил почти весь мир.

Громкий судебный процесс начался 11 апреля. За это время множество людей стали свидетелями ряда скандальных ситуаций. Было много неприличных и порой абсурдных заявлений. Практически каждый пользователь интернета и социальных сетей наверняка хотя бы пару раз натыкался на видеофрагменты из зала суда и понимает, о чём идёт речь.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп Фото: Jason Merritt/Getty Images

Выделим лишь основный момент происходившего в Вирджинии. Заседания суда транслировались в прямом эфире. В его ходе выяснились неприятные подробности совместной жизни пары. Адвокаты Хёрд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа. Джонни всё отрицал и заявлял, что это он на самом деле был жертвой.

В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Хёрд говорила Деппу, что это она била его, а не он её. Актёр заявил, что в ходе одной ссоры Хёрд бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьёзных проблемах Джонни с наркотиками. Ну и всё в таком духе.

Важно вкратце вспомнить, как всё начиналось. Отношения Деппа и Хёрд завязались в 2011 году. В январе 2014-го Джонни сделал Эмбер предложение, через год они поженились, но очень быстро между возлюбленными возникли разногласия, и в мае 2016-го Хёрд подала на развод.

Эмбер Хёрд Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Депп решил судиться после статьи в The Washington Post, опубликованной в конце 2018 года. Его бывшая жена пожаловалась на пережитое домашнее насилие, хотя и не называла имя супруга. Депп заявил, что из-за этой публикации у него возникли проблемы в карьере. В частности, актёр потерял контракт с кинокомпанией Warner Bros. на пять фильмов серии «Фантастических тварей». В связи с этим его заменил датчанин Мадс Миккельсен. Депп требовал с Хёрд компенсацию в размере $ 50 млн. В ответ Эмбер подала иск о взыскании с него $ 100 млн, обвинив его адвоката в клевете.

Действия Деппа можно считать очень смелыми, учитывая современную эпоху феминизма, движения Me Too и «культуры отмены». Актёр решил «разворошить улей» и рисковал нарваться на ещё бóльшие неприятности, чем просто потеря ролей. Но всё-таки Джонни добился своего. Американское и мировое общество преимущественно поддерживало актёра. Тег #JusticeforJohnnyDepp (справедливость для Джонни Деппа) набрал 15 млрд просмотров в TikTok, тег #JusticeforAmberHeard (справедливость для Эмбер Херд) – 51 млн просмотров. Джонни убедил большинство в том, что правда именно на его стороне, и задолго до вынесения вердикта в суде.

В свою очередь, присяжным в суде тоже были представлены весомые аргументы. Заслуживают внимания несколько из них. По словам Деппа, Хёрд изменяла ему с актером Джеймсом Франко, который жил по соседству. Адвокат Деппа Камилла Васкес на заседании показала видео, как Хёрд и Франко поднимаются в лифте в пентхаус, когда Деппа не было дома. Пара стояла рядом друг с другом, а Франко положил голову на плечо Эмбер.

Джеймс Франко и Эмбер Хёрд Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Хёрд заявила, что Депп однажды столкнул с лестницы свою бывшую девушку Кейт Мосс, с которой встречался с 1994 по 1998 год. Мосс пришлось выступить в суде, чтобы опровергнуть это. Только эти случаи заметно дискредитировали кейс Эмбер, не сумевшей предъявить реальных доказательств насилия со стороны Джонни.

В целом можно сказать, что на наших глазах произошла революция. Джонни Деппа не удалось «отменить», как других известных деятелей сферы киноискусства вроде Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Депп фактически пробил неприступную стену. Да, он не получил изначально затребованных $ 50 млн. Хотя и эта сумма в полной мере не отражает потери актёра.

В интервью Rolling Stone Джонни утверждал, что лишился капитала в размере $ 650 млн и массы крупных ролей. Не только в вышеупомянутой франшизе «Фантастические твари», но и в «Пиратах Карибского моря» (в связи с чем не досчитался $ 22,5 млн). Судебный психолог засвидетельствовал, что у Деппа посттравматический стресс, из-за которого актёр мог рассчитывать на $ 40 млн.

Компенсация за очернение имиджа (простыми словами — за клевету) тоже могла быть солидной. Но и $ 15 млн — это победа. Пусть даже «чистыми» Джонни получит всего $ 13 млн, поскольку $ 2 млн всё-таки придётся отдать Эмбер, так как фразу его адвоката, что Хёрд «использует фальшивые обвинения в сексуальном насилии как щит» признали клеветой. То есть Хёрд могла подвергаться сексуальному насилию, о котором рассказывала, но не со стороны Деппа. Актёр утверждал, что это было личное мнение адвоката, напечатанное в СМИ. Это уже немаловажные детали.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп Фото: Alison Buck/Getty Images

Стоит просто почитать комментарии Деппа и Хёрд по итогам разбирательства, чтобы понять, кто остался доволен и считает себя победителем.

«Шесть лет назад моя жизнь, жизни моих детей, жизни самых близких мне людей, а также жизни людей, которые много-много лет поддерживали и верили в меня, навсегда изменились. В мгновение ока. Ложные, очень серьёзные и преступные обвинения в мой адрес начали распространяться через медиа, вызвав бесконечный поток ненависти, несмотря на то что не было выдвинуто никаких формальных обвинений против меня. Это разнеслось по миру в наносекунду и имело сейсмическое влияние на мою жизнь и карьеру. И спустя шесть лет суд вернул мне мою жизнь.

Я ошеломлен тем, как много любви, колоссальной поддержки и добра получаю со всего мира. Надеюсь, моя миссия раскрыть правду помогла другим, будь то мужчины или женщины, если они оказались в аналогичной ситуации. Я также надеюсь на возвращение в судах и медиа принципа, что все невиновны, пока не будет доказано обратное. Лучшее только впереди, и новая глава наконец-то стартовала», — отметил Депп.

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Джонни Депп Фото: Alex Wong/Getty Images

«Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Моё сердце разбито, потому что горы доказательств оказалось недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего экс-супруга. Ещё больше я разочарована тем, что этот вердикт значит для других женщин. Это шаг назад. Это возвращает всех назад в то время, когда женщина, которая высказывается, может быть публично осуждена и унижена. Это шаг назад к тому, что насилие над женщинами не будет воспринято серьёзно.

Я верю, что адвокаты Джонни преуспели в том, чтобы присяжные упустили из виду ключевую проблему свободы слова и проигнорировали доказательство, которое демонстрирует, почему мы выиграли в Британии. Я расстроена тем, что проиграла это дело. Но мне ещё грустнее из-за того, что, кажется, я утратила право, которое, как я думала, у меня есть, как у американки — право говорить открыто и свободно», — заявила Хёрд.

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Эмбер Хёрд (справа) Фото: Win McNamee/Getty Images

Карьера Деппа всё равно пострадала, хоть он и избежал полноценной «отмены», Тем не менее теперь у Джонни есть шанс триумфально вернуться на большую сцену. С другой стороны, Хёрд попала в свою же ловушку. Актрисе будет очень сложно претендовать на крупные роли в обозримом будущем. Прямо сейчас проявляются признаки неладного для девушки.

Петиция об исключении Эмбер из фильма «Аквамен 2» приближается к рекордной отметке в 4,5 млн подписей на сайте Change.org. Хёрд заключила контракт об участии в картине с компанией Warner Bros., так что петиция не возымеет юридической силы. При этом в Warner Bros. уже заявили, что сократили экранное время актрисы до 10 минут. Объяснили это тем, что между Хёрд и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа отсутствует «химия».

Вердикт по делу Деппа против Хёрд создаёт серьёзный прецедент. Джонни в своём обращении упомянул о «возвращении в судах и медиа принципа, что все невиновны, пока не будет доказано обратное». В последние годы данный постулат действительно периодически нарушался. Теперь есть надежда, что подобные случаи будут сведены к нулю.

Эмбер Хёрд уже подтвердила, что попытается обжаловать решение суда.