Из Hitman хотели сделать бренд на уровне «‎Колы»

Студия IO Interactive, которая известна серией Hitman, планировала сделать из франшизы про агента 47 бренд уровня «Кока-колы». Об этом рассказал журналист Кирк Маккенд, автор книги об истории стелс-игр, в которых герою нужно действовать скрытно.
Журналист всё ещё пишет книгу «История стелс-игр» (The History of the Stealth Game) и поделился отрывком с соцсетях. В главе про Hitman сооснователь IO Interactive раскрывает принцип создателей серии.
Если вы идёте по пляжу и находите осколок старой бутылки из-под Coca-Cola с одной буквой C, вы всё равно поймёте, что это не Pepsi и не Dr Pepper. Вы узнаете «Колу» под любым углом и в любом состоянии.
Создатели вдохновлялись дизайном «Кока-колы» и нанесли штрих-код на затылок героя, сделав его лысым. Другими чертами серии стали чёрный костюм, красный галстук и белая рубашка, а также два пистолета и проволока для удушений.
«История стелс-игр» выйдет в октябре этого года и будет стоить около $ 31 (~ 1700 рублей). Релиз Hitman 3, последней части серии, состоялся в 2021 году. Сейчас студия IO Interactive трудится над игрой про Джеймса Бонда.
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