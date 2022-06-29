Провальный ремейк XIII полностью переделывают
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Французский издатель Microids объявил о перезапуске провального ремейка XIII. Патч будет полностью бесплатным и выйдет уже 13 сентября. Над ним работали больше года французы из студии Tower Five. Команду PlayMagic, которая и выпустила ужасный шутер, не пустили к доработке.
Среди особенностей новой версии:
- полностью переделанный визуальный стиль;
- улучшения по части искусственного интеллекта;
- переработанный интерфейс и дизайн звука;
- 30 FPS на Switch и 60 FPS на PS5 и Xbox Series;
- мультиплеер на 2-13 игроков.
Ремейк культового «Тринадцатого» вышел осенью 2020 года, хотя изначально должен был на целый год раньше. Проект критиковали абсолютно все и абсолютно за всё — оригинал почти 20-летней давности даже выглядел местами куда лучше.
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