Провальный ремейк XIII полностью переделывают

Французский издатель Microids объявил о перезапуске провального ремейка XIII. Патч будет полностью бесплатным и выйдет уже 13 сентября. Над ним работали больше года французы из студии Tower Five. Команду PlayMagic, которая и выпустила ужасный шутер, не пустили к доработке.

Среди особенностей новой версии:

полностью переделанный визуальный стиль;

улучшения по части искусственного интеллекта;

переработанный интерфейс и дизайн звука;

30 FPS на Switch и 60 FPS на PS5 и Xbox Series;

мультиплеер на 2-13 игроков.

Ремейк культового «Тринадцатого» вышел осенью 2020 года, хотя изначально должен был на целый год раньше. Проект критиковали абсолютно все и абсолютно за всё — оригинал почти 20-летней давности даже выглядел местами куда лучше.