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Провальный ремейк XIII полностью переделывают

Провальный ремейк XIII полностью переделывают
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Французский издатель Microids объявил о перезапуске провального ремейка XIII. Патч будет полностью бесплатным и выйдет уже 13 сентября. Над ним работали больше года французы из студии Tower Five. Команду PlayMagic, которая и выпустила ужасный шутер, не пустили к доработке.

Среди особенностей новой версии:

  • полностью переделанный визуальный стиль;
  • улучшения по части искусственного интеллекта;
  • переработанный интерфейс и дизайн звука;
  • 30 FPS на Switch и 60 FPS на PS5 и Xbox Series;
  • мультиплеер на 2-13 игроков.

Ремейк культового «Тринадцатого» вышел осенью 2020 года, хотя изначально должен был на целый год раньше. Проект критиковали абсолютно все и абсолютно за всё — оригинал почти 20-летней давности даже выглядел местами куда лучше.

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