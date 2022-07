Фанатам не понравятся первые кадры нового мультфильма про Черепашек-ниндзя

Netflix опубликовал первые кадры мультфильма Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie. Он основан на мультсериале «Эволюция черепашек-ниндзя», поэтому стиль остался прежним.

Эта стилистика получила массу критики от фанатов Черепашек-ниндзя, поскольку она кажется совсем неподходящей для героев.

Сюжет мультфильма посвятят Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело. Черепашки попадут в передрягу и встретят таинственного незнакомца из будущего, появление которого повлечёт за собой другие проблемы. Постановкой проекта занимались Ант Уорд и Энди Суриано, которые работали над мультсериалом про Черепашек-ниндзя на Nickelodeon.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie выйдет на Netflix 5 августа.