Фанатам не понравятся первые кадры нового мультфильма про Черепашек-ниндзя
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Netflix опубликовал первые кадры мультфильма Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie. Он основан на мультсериале «Эволюция черепашек-ниндзя», поэтому стиль остался прежним.
Эта стилистика получила массу критики от фанатов Черепашек-ниндзя, поскольку она кажется совсем неподходящей для героев.
Сюжет мультфильма посвятят Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело. Черепашки попадут в передрягу и встретят таинственного незнакомца из будущего, появление которого повлечёт за собой другие проблемы. Постановкой проекта занимались Ант Уорд и Энди Суриано, которые работали над мультсериалом про Черепашек-ниндзя на Nickelodeon.
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie выйдет на Netflix 5 августа.
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