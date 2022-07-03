Утекли скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 2 и арты Call of Duty 2024 года

Пользователь «Твиттера» под ником RealiityUK опубликовал экраны загрузки мультиплеерных карт Call of Duty: Modern Warfare 2 и арты Call of Duty 2024 года. Сообщается, что его другие аккаунты заблокировали из-за нарушения авторских прав, поэтому утечка может быть правдивой.
RealiityUK опубликовал якобы несколько загрузочных экранов для карт новой Modern Warfare 2. Среди них оказались Гран-при, музей, нефтяное месторождение и другие. Пользователь отметил, что не все локации получили арт загрузки, поэтому позже будут новые скриншоты.
Также RealiityUK показал два концепт-арта Call of Duty 2024 года, которую разрабатывает Treyarch. Одна из локаций называется Stealth со взрывами на взлётной полосе и футуристичным истребителем. На другой под названием Pillage показали музей или галерею, куда ворвались военные.
Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на ПК и консоли, не считая Nintendo Switch. После этого серия возьмёт перерыв до 2024 года. Кроме этого, в разработке находится вторая Warzone, релиз которой может состояться до конца этого года.
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