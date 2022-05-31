Источники: для Call of Duty: Warzone 2 уже делают вторую карту

Журналист Том Хендерсон со ссылкой на источники рассказал новые подробности готовящейся Call of Duty: Warzone 2. По его информации, для королевской битвы уже готовят вторую карту, но она выйдет не сразу.

Вторая карта может предназначаться для небольшого режима, потому что по размерам похожа на остров Возрождения из оригинальной Warzone. Источник Хендерсона сообщил, что видел новую карту в меню игры, но она ещё находится на ранней стадии разработки.

Также Хендерсону рассказали, что Warzone 2 планируют выпустить через пару месяцев после новой Modern Warfare 2. Релиз последней состоится 28 октября. Если информация подтвердится, королевская битва может выйти в конце этого года.

Ранее Том Хендерсон раскрыл основную карту для Call of Duty: Warzone 2. Согласно его данным, она во многом напоминает Верданск, но несколько важных отличий всё же есть.

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