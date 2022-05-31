Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источники: для Call of Duty: Warzone 2 уже делают вторую карту

Источники: для Call of Duty: Warzone 2 уже делают вторую карту
Комментарии

Журналист Том Хендерсон со ссылкой на источники рассказал новые подробности готовящейся Call of Duty: Warzone 2. По его информации, для королевской битвы уже готовят вторую карту, но она выйдет не сразу.

Вторая карта может предназначаться для небольшого режима, потому что по размерам похожа на остров Возрождения из оригинальной Warzone. Источник Хендерсона сообщил, что видел новую карту в меню игры, но она ещё находится на ранней стадии разработки.

Новость по теме
Допросы, сумка, крепости: инсайдеры сливают детали Call of Duty Warzone 2

Также Хендерсону рассказали, что Warzone 2 планируют выпустить через пару месяцев после новой Modern Warfare 2. Релиз последней состоится 28 октября. Если информация подтвердится, королевская битва может выйти в конце этого года.

Ранее Том Хендерсон раскрыл основную карту для Call of Duty: Warzone 2. Согласно его данным, она во многом напоминает Верданск, но несколько важных отличий всё же есть.

5 важных причин ждать Call of Duty: Modern Warfare 2 5 важных причин ждать Call of Duty: Modern Warfare 2

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022