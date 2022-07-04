Учёные научили нейросеть играть в Minecraft. Она умеет крафтить, охотиться и ставить блоки

Инженеры компании OpenAI рассказали о своём новом эксперименте с искусственным интеллектом. В этот раз специалисты собрали около 2 тыс. часов видео с различными действиями в Minecraft — и дали проанализировать их нейросети. Затем ИИ посмотрел ещё около 70 тыс. часов игрового процесса песочницы, научившись самостоятельно выполнять базовые действия.
К примеру, нейросеть умеет рубить деревья, создавать верстак, плавать, охотиться, принимать пищу и даже ставить блоки под себя в прыжке. Судя по всему, это было одно из самых популярных действий игроков на протяжении множества тысяч часов.
По словам учёных, метод предварительного видеообучения идеально подходит для многих других областей, в которых нейросеть может чему-нибудь научиться после анализа роликов. Свой эксперимент они признали крайне успешным.
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