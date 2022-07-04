Покоряя вершины — «Топ Ган: Мэверик» собрал $ 1,1 млрд в мировом прокате

«Топ Ган: Мэверик» продолжает доминировать в мировом прокате. По итогам уикенда картина с Томом Крузом добрала $ 71 млн, тем самым доведя общую кассу до внушительных $ 1,1 млрд.

Помимо США, больше всего картина собрала в Великобритании — $ 84 млн. Затем идёт Япония — $ 57 млн. Замыкает тройку Австралия — $ 51 млн. Такими темпами лента сможет продолжить своё триумфальное странствие по мировым кинотеатрам, добравшись до цифры в $ 1,2 млрд. Впрочем, пандемийный рекорд «Человека-паука: Нет пути домой» обойти уже не удастся — фильм с Томом Холландом собрал $ 1,9 млрд.

На днях Тому Крузу исполнилось 60 лет. В честь этого режиссёр Кристофер Маккуори опубликовал фотографию со съёмок фильма «Миссия Невыполнима 7», на которой актёр совершает безумный трюк на самолёте.