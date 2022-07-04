Бумыч пожелал NAVI удачи на предстоящем Intel Extreme Masters в Кёльне
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Российский киберспортсмен Кирилл BoombI4 Михайлов в своих соцсетях поддержал бывших одноклубников из Natus Vincere. Экс-капитан «рождённых побеждать» пожелал команде удачи перед престижным турниром Intel Extreme Masters Season XVII Cologne, который пройдёт с 5 по 17 июля в Германии.
Чуть ранее игрока упрекали в том, что он не поздравил бывшую команду с победой на BLAST Premier: Spring Finals 2022 — это был первый турнир за три года, который NAVI по CS:GO провели без Михайлова в качестве капитана.
28 мая NAVI расторгла контракт с российским капитаном из-за репутационных рисков. Через несколько дней Бумыч сообщил о разводе с женой: по мнению болельщиков, именно Лика помешала карьере мужа в украинском клубе.
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