Украинский клуб NAVI исключил из состава по CS:GO российского капитана

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere перевела в запас Кирилла «Boombl4» Михайлова — капитана состава по CS:GO. В качестве основной причины клуб назвал репутационные риски. Михайлов пока не комментировал ситуацию.

Велика вероятность, что Бумыча исключили из-за провокационных высказываний его супруги Лики в социальных сетях. Однажды капитан даже извинился за её поведение.

Снайпер NAVI Александр «s1mple» Костылев заступился за бывшего тиммейта. Он заявил, что команда никогда бы не добилась таких успехов без него.

Решение руководства клуба было частично ожидаемым, поскольку NAVI не готовы работать с россиянами из-за обострённой политической обстановки.

Михайлов выступал за NAVI с 2019 года. За это время состав выиграл многие крупные турниры, в том числе мэйджор и премию Intel Grand Slam на миллион долларов.