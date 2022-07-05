Мучения подходят к концу: пиратский экшен Skull & Bones наконец-то скоро покажут

Ubisoft наконец-то готова показать пиратский экшен Skull & Bones, который изначально должен был выйти вообще пять лет назад. Презентация пройдёт послезавтра, 7 июня, в 21:00 мск, а за 15 минут до этого ожидается прешоу с сюрпризом.
Вдобавок Ubisoft анонсировала презентацию Forward, которая пройдёт 10 сентября. Там расскажут о грядущих играх компании.
Skull & Bones — это сетевой экшен про пиратов, который изначально начали делать вообще как дополнение для Assassin's Creed 4: Black Flag. Позже проект перерос в отдельную игру, которую хотели выпустить примерно в 2018 году. Однако команда и издатель постоянно сталкивались с творческими проблемами, из-за чего разработку несколько раз начинали полностью с нуля.
Проблема со Skull & Bones заключается ещё в том, что Ubisoft брала на разработку деньги у правительства Сингапура, из-за чего издатель независимо от состояния игры (а с ним, по слухам, большие трудности) должен выпустить её в продажу.
- 5 июля 2022
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