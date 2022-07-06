Forspoken опять перенесли. Эксклюзив PS5 и ПК теперь выйдет только в 2023 году

Square Enix уже во второй раз перенесла выход Forspoken — новой франшизы команды Final Fantasy 15. Изначально релиз вообще планировали в мае, но решили отложить до октября. Теперь же у игры появилась уже третья дата выхода — 24 января. Релиз состоится одновременно на PS5 и ПК.
Причём причиной назвали переговоры с ключевыми партнёрами — видимо, речь про Sony. Не исключено, что дату выхода решили отложить из-за выхода God of War Ragnarok — он запланирован на 9 ноября. Видимо компании решили, что Forspoken может не выдержать конкуренцию.
В остальном же разработка экшена завершена, так что беспокоиться о качестве не стоит, а дополнительные пару месяцев уйдут на дальнейшую полировку игры. Ранее ходили слухи, что Forspoken могут отложить ради Final Fantasy 16.
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