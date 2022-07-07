Бумыч может войти в состав футбольной команды
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Блогер Эрик Кажинга из футбольной команды 2Drots прокомментировал новость о том, что известный киберспортсмен Егор flamie Васильев примет участие в Медиалиге за команду Георгия Джикии и Александра Соболева.
По его словам, у новичка «БейБеги» будет достойный конкурент в составе 2Drots. Эрик не назвал нового игрока своего коллектива, но прикрепил к сообщению фотографию экс-капитана NAVI по CS:GO Кирилла Boombl4 Михайлова.
Что же, у нас есть свой ответ Соболеву. Уверен, что празднования будут ещё лучше и у Яроша появится конкурент вне поля. А у Биг Смока — на поле.
Бумыч и Флэйми вместе выступали за Natus Vincere c мая 2019 по ноябрь 2021 года, одержав победы на BLAST Premier: Global Final 2020, Intel Grand Slam S3 и ряде других крупных турниров. Сейчас flamie играет в составе 1win, а его бывший тиммейт после ухода из NAVI в мае этого года остаётся свободным агентом.
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