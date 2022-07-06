СМИ: звезда российского и мирового CS:GO сыграет в футбол за команду Джикии и Соболева

Профессиональный киберспортсмен Егор flamie Васильев может войти в состав команды «БейБеги», которую основали футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев в начале лета. Об этом сообщает издание Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Вероятно, игрок в CS:GO примет участие во втором сезоне футбольной Медиалиги. Состав команды с участием Васильева будет объявлен в ближайшие дни.
Егор flamie Васильев входит в пятёрку самых успешных российских игроков по CS:GO, заработав за профессиональную карьеру более $ 850 тыс. призовых. Наиболее известен выступлениями за Natus Vincere, с которой побеждал на Intel Grand Slam S3, BLAST Premier: Global Final 2020 и десятках других турниров, а также занимал второе место на мэйджоре в Лондоне. Сейчас играет за команду 1win.
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