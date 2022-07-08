Показали первый геймплей игры про Голлума из «Властелина колец»
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Daedalic Entertainment и Nacon опубликовали первый геймплейный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum, посвящённой Голлуму из франшизы «Властелин колец».
В ролике можно увидеть Голлума, который передвигается по локациям, скрывается от противников и карабкается по уступам. Также главный герой вступает в диалог с некоторыми персонажами. Ещё в трейлере показали Назгулов и Роковую гору. На пару секунд засветился маг, похожий на Гэндальфа.
The Lord of the Rings: Gollum представляет собой стелс-экшен, в котором побеждать противников придётся в первую очередь хитростью, поскольку боец из Голлума слабый.
Релиз проекта состоится 1 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а позже тайтл доберётся и до Nintendo Switch.
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