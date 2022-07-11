Мобильный клон Fall Guys завоевал iOS и Android

После невероятного успеха уже бесплатной Fall Guys большие показатели начал демонстрировать и клон королевской битвы под названием Stumble Guys. В нём такие же милые персонажи соревнуются за первое место, а общий визуальный стиль временами практически неотличим от оригинала.
Проект финской студии Kitka Games поступил в продажу спустя несколько месяцев после релиза Fall Guys и сперва не показывал невероятных результатов, однако за последние недели игра вырвалась на первое место в топе бесплатных игр AppStore. А по количеству скачиваний Stumble Guys прочно удерживает 7-ю строчку американского Google Play и 8-ю — британского.
По данным Appmagic, проект принёс своим создателям около $ 21,5 млн, а общее число загрузок перевалило за 163 млн. Как отмечают разработчики, в Stumble Guys играет около 18 млн игроков в день. Интересно, что авторы Fall Guys пока не рассказывали о портировании проекта на мобильные платформы. Ведь если судить по её клону, спрос есть — и он невероятно огромен.
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