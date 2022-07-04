Первая серия мультсериала про Харли Квинн доступна бесплатно

Сервис HBO Max в честь скорой премьеры третьего сезона мультсериала про Харли Квинн выложил бесплатно для всех первую серию. Теперь фанаты DC, которых смущает стиль шоу, могут с ней ознакомиться.

В пилотной серии сериала Джокер предаёт Харли Квинн, которая попадает в лечебницу Аркхем. Несмотря на это, девушка всё ещё любит злодея, который везде ей мерещится. Позже она встречает Памелу Айсли, известную как Ядовитый плющ, которая раскрывает ей глаза на поступки Джокера.

Премьера «Харли Квинн» состоялась в 2019 году в сервисе DC Universe. Позже шоу перебралось в HBO Max, где 28 июля выйдет третий сезон. Мультсериал выделяется наличием взрослых тем и жестокости, из-за чего детям его смотреть не рекомендуют.

Критики и простые зрители тепло встретили «Харли Квинн». На «Гнилых помидорах» рейтинг сериала у прессы составил 94%, а у пользователей — 88%.