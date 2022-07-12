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Ранний доступ и Килиан Мбаппе: утекли детали самого дорогого издания FIFA 23

Ранний доступ и Килиан Мбаппе: утекли детали самого дорогого издания FIFA 23
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Анонс FIFA 23 всё ближе, и в Сети уже появилась информация о бонусах за предзаказ. В данном случае речь идёт о покупке Ultimate-издания игры, в которое войдёт:

  • FIFA 23.
  • Ранний доступ: играть можно будет за три дня до релиза.
  • 4600 FIFA Points.
  • Суперзвезда из молодёжного состава в карьере тренера.
  • Набор аренды Килиана Мбаппе в Ultimate Team.
  • Карточка «Обратите внимание» в Ultimate Team.
  • Карточка World Cup в Ultimate Team, посвящённая чемпионату мира по футболу.
  • Набор аренды с амбассадорами FIFA в Ultimate Team.

Помимо Ultimate-издания, EA представит и расширенное издание с меньшим количеством бонусов, о которых пока ничего не известно. Анонс FIFA 23 должен состояться до конца июля, а обо всех фактах и слухах о проекте мы уже сообщали в отдельном материале.

Слухи, сливы и детали о FIFA 23: всё, что мы знаем про новую игру Слухи, сливы и детали о FIFA 23: всё, что мы знаем про новую игру
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