Ранний доступ и Килиан Мбаппе: утекли детали самого дорогого издания FIFA 23

Анонс FIFA 23 всё ближе, и в Сети уже появилась информация о бонусах за предзаказ. В данном случае речь идёт о покупке Ultimate-издания игры, в которое войдёт:

FIFA 23.

Ранний доступ: играть можно будет за три дня до релиза.

4600 FIFA Points.

Суперзвезда из молодёжного состава в карьере тренера.

Набор аренды Килиана Мбаппе в Ultimate Team.

Карточка «Обратите внимание» в Ultimate Team.

Карточка World Cup в Ultimate Team, посвящённая чемпионату мира по футболу.

Набор аренды с амбассадорами FIFA в Ultimate Team.

Помимо Ultimate-издания, EA представит и расширенное издание с меньшим количеством бонусов, о которых пока ничего не известно. Анонс FIFA 23 должен состояться до конца июля, а обо всех фактах и слухах о проекте мы уже сообщали в отдельном материале.