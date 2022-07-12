Ранний доступ и Килиан Мбаппе: утекли детали самого дорогого издания FIFA 23
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Анонс FIFA 23 всё ближе, и в Сети уже появилась информация о бонусах за предзаказ. В данном случае речь идёт о покупке Ultimate-издания игры, в которое войдёт:
- FIFA 23.
- Ранний доступ: играть можно будет за три дня до релиза.
- 4600 FIFA Points.
- Суперзвезда из молодёжного состава в карьере тренера.
- Набор аренды Килиана Мбаппе в Ultimate Team.
- Карточка «Обратите внимание» в Ultimate Team.
- Карточка World Cup в Ultimate Team, посвящённая чемпионату мира по футболу.
- Набор аренды с амбассадорами FIFA в Ultimate Team.
Помимо Ultimate-издания, EA представит и расширенное издание с меньшим количеством бонусов, о которых пока ничего не известно. Анонс FIFA 23 должен состояться до конца июля, а обо всех фактах и слухах о проекте мы уже сообщали в отдельном материале.
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