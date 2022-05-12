Слухи, сливы и детали о FIFA 23: всё, что мы знаем про новую игру

10 мая Electronic Arts объявила о будущем серии FIFA — уже в следующем году мы будем играть в EA Sports FC. Издатель заверил, что любимые фанатами режимы вроде Ultimate Team и Volta никуда не денутся и в целом изменится лишь бренд.

При этом EA рассказала и про FIFA 23 — это будет «лучшая FIFA в истории». Мы собрали известные факты о новой части футсима и порассуждали, чего ждать фанатам этой осенью.

Лучшая FIFA в истории?

В своём пресс-релизе, посвящённом анонсу EA Sports FC, компания заявила о создании «лучшей в истории FIFA 23». Углубимся в эту тему чуть подробнее.

Отрывок из пресс-релиза Фото: EA

В официальном русскоязычном пресс-релизе допущена неточность. В оригинальном заявлении написано Most Expansive FIFA Ever — что можно перевести как «самая масштабная FIFA» или «самая наполненная контентом FIFA». Судя по всему, EA намекает на появление новых лицензий, режимов или чемпионатов. В целом это в духе компании — каждые несколько лет EA Sports наполняет серию новым контентом. Например, несколько лет назад в FIFA появился настоящий уличный футбол под названием Volta, а недавно EA получила права на Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Помимо довольно очевидных нововведений, EA в этом году выпустит одинаковую версию для PS5, Xbox Series и ПК. Напомним, FIFA 22 на персональных компьютерах вышла урезанной — на уровне вариантов для PS4 и Xbox One. Там не было важной технологии HyperMotion. В этом году она должна добраться и до ПК.

Если коротко, то на 22 футболиста впервые нацепили костюмы Xsens с новомодной системой захвата движения и заставили сыграть полноценный матч. Все полученные данные EA перенесла в игру на новых консолях, в результате чего футболисты начали двигаться намного более осмысленно и командно, а футбол стал более непредсказуемым и реалистичным.

Вдобавок в сливах сообщают, что технологию сделают ещё более продвинутой.

Вместе с абсолютно идентичной технологической базой в FIFA 23 может появиться полноценный кроссплей. Представьте, что вы купили игру на ПК, а ваш друг — на PS5. Если EA реализует кроссплей как надо, то уже этой осенью пользователи с разных платформ смогут играть друг с другом в Ultimate Team, «кооп-сезонах» и Volta. Это было бы действительно здорово. Прямо сейчас компания тестирует кроссплей на PS5, Xbox Series и Stadia — и отзывы в целом положительные.

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Геймплей, режимы и Ultimate Team

Помимо технических новшеств, фанаты ожидают и улучшения геймплея. FIFA 22 была большим шагом вперёд — она вернула в игру элемент непредсказуемости благодаря новой механике дальнего удара, улучшенным вратарям и дриблингу. В новой части хотелось бы увидеть больше подвижек в сторону реалистичного игрового процесса и уменьшения влияния показателя скорости на играбельность того или иного футболиста.

Изменений стоит ожидать в карьере тренера. Хотелось бы увидеть больше взаимодействий за пределами поля: давать больше интервью, участвовать в экономической жизни организации. Тут может быть всё что угодно: от выбора спонсоров и бюджета с продаж футболок до регулировки стоимости билетов на стадион. Также было бы здорово увидеть доработанную систему скаутов, которая прямо сейчас напоминает выбор лучших игроков из худших без влияния элемента случайности.

EA определённо должна заняться и карьерой за игрока. Тут компании стоит взять пример с лучших частей PES и режима «Стань легендой», в который геймеры погружались с головой. Это и очень удобная камера от третьего лица, которую EA всё никак не может повторить, и жизнь за пределами стадиона с зарплатой и выбором аксессуаров на теле, и полноценное взаимодействие с тренером с постоянными трансферными предложениями. Представьте: обыкновенный выход на замену в FIFA появился только в прошлом году. Подобных отставаний в данном режиме полно.

Что касается Ultimate Team, то здесь EA просто обязана увеличить шансы выпадения редких игроков. На невероятный рандом в паках жалуются, кажется, все. И абсолютно заслуженно EA уже который год получает за механику лутбоксов по шапке. Было бы здорово заранее знать, что именно выпадет в том или ином наборе, а всю экономику неплохо бы переделать под обычных игроков, а не донатеров. Однако это, конечно, крайне маловероятно.

Важным нововведением для EA и ФИФА также станет появление сразу двух чемпионатов мира — вдобавок к мужскому сделают и женский. Особенность планируют активно рекламировать, поскольку подобное случится впервые.

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Когда ждать официальной информации?

В последние годы EA анонсирует новую FIFA в июле, так было с прошлой и позапрошлой частями. Однако первыми подробностями могут поделиться чуть раньше — всё будет зависеть от самой Electronic Arts и её ближайших планов.

Так или иначе, компания пообещала выпустить «самую большую FIFA в истории», так что будем надеяться, что она это обещание исполнит. Учитывая позитивные изменения в прошлом году, в это действительно хочется верить.