Критики недовольны сериалом Resident Evil от Netflix

Премьера сериала Resident Evil от Netflix состоится уже завтра, 14 июля. В Сети уже появились рецензии критиков и оценки на различных сайтах. На Metacritic у шоу 57 баллов из 100, а на Rotten Tomatoes сериал набрал всего 55% свежести.

Создателей шоу ругают за то, что они не смогли сделать достойный сериал по одной из самых известных хоррор-франшиз. Проект получил шквал критики из-за плохого фанатского сервиса. Кто-то даже посчитал, что шоу могло и не называться Resident Evil, разницы бы никто не заметил.

Журналист издания Polygon отметил, что шоу как будто пытается оправдать своё существование. Притом в самом сериале нет какой-то захватывающей истории.

Большая часть времени в сериале отведена на то, чтобы оправдать собственное существование. Создатели не придумали даже новую историю, которая бы захватывала.

Автор рецензии издания Flickering Myth тоже посчитал, что шоу больше напоминает типичный научно-фантастической хоррор-сериал.

Несмотря на то что Resident Evil от Netflix был хорошо спродюсирован и хорошо отыгран актёрами, он слишком похож на обычный научно-фантастический хоррор-сериал, цинично украшенный брендом Resident Evil и снабжённый достаточным количеством фанатского сервиса.

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Судя по рецензиям, шоу действительно получилось посредственным. Уже завтра должны появиться мнения зрителей.