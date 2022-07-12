Альберт Вескер и его дочери в отрывке из сериала Resident Evil от Netflix
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Netflix опубликовал небольшой отрывок из сериала Resident Evil. Само шоу выйдет уже 14 июля, а пока можно посмотреть на фрагмент ниже.
В самом отрывке показали Альберта Вескера и его двух дочерей. Сам фрагмент называется «Вескеры заметают следы».
История сериала развернётся в 2036 году — через 14 лет после утечки T-вируса. Главными героями станут дочери Альберта Вескера, которые будут пытаться выжить. Также сюжет охватит события и до апокалипсиса, то есть будут две временные линии.
В первом сезоне Resident Evil будет восемь серий. В сериале сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир. Пока что сериал не продлили на второй сезон, но это будет зависеть от успеха первого.
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