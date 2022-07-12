Альберт Вескер и его дочери в отрывке из сериала Resident Evil от Netflix

Netflix опубликовал небольшой отрывок из сериала Resident Evil. Само шоу выйдет уже 14 июля, а пока можно посмотреть на фрагмент ниже.

В самом отрывке показали Альберта Вескера и его двух дочерей. Сам фрагмент называется «Вескеры заметают следы».

История сериала развернётся в 2036 году — через 14 лет после утечки T-вируса. Главными героями станут дочери Альберта Вескера, которые будут пытаться выжить. Также сюжет охватит события и до апокалипсиса, то есть будут две временные линии.



В первом сезоне Resident Evil будет восемь серий. В сериале сыграли Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и Ахад Раца Мир. Пока что сериал не продлили на второй сезон, но это будет зависеть от успеха первого.