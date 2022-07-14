Первый постер Winnie the Pooh: Blood and Honey — фильма ужасов про Винни-Пуха

Создатели инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и Мёд») представили постер будущего хоррора. На нём изображён сам Винни-Пух с окровавленным молотком и надписью «Это не сказка на ночь».

Создатели рассказали небольшие подробности картины — «Винни-Пух и его смертоносный друг Пятачок готовы устроить жестокое рубилово». Режиссёром будущего фильма выступит британский дебютант Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли исполнят начинающие актёры: Эмбер Дойг-Торн, Мария Тейлор и Дэниэль Скотт. Даты выхода у ленты пока нет.

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен из-за того, что в 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то одному. Это значит, что теперь любой желающий может снять свою историю про культового медведя и его друзей.