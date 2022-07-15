В Fall Guys неделями покупки проходили автоматом, а разработчики отрицают это

Фанаты Fall Guys начали жаловаться в соцсетях на автоматическую покупку предметов в магазине игры. По их словам, при просмотре обликов валюта списывается без какого-либо подтверждения, но возвращать её отказываются.

На форуме Reddit в один пост собрали более 100 сообщений пострадавших. У некоторых валюта в Fall Guys списывается не только при просмотре обликов, но и при входе в игру. Один из пользователей успел сохранить момент с багом.

Другой фанат Fall Guys сообщил, что написал в службу поддержки Mediatonic, но ответ разозлил его ещё больше. Судя по сообщению, которое опубликовал пользователь, разработчики ничего не знают о проблеме и не собираются возвращать валюту, несмотря на множество сообщений в соцсетях.

В соглашениях Fall Guys указывается, что внутриигровые покупки нельзя вернуть. То же самое отвечает служба поддержки. Возможно, Mediatonic отреагирует на проблему после освещения её в СМИ, которые обратились к разработчикам за комментарием.