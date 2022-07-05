Все в экстазе от Neon White. Это новый хит Steam, который никто не понимает

Игровая инди-сцена в 2022 году не перестаёт удивлять. Сначала хитом стала Vampire Survivors: максимально дешёвая и при этом невероятно аддиктивная игра в духе Crimsonland, где даже не надо самому стрелять во врагов — персонаж делает это сам, автоматически.

Шутер года — спин-офф Postal от сторонних разработчиков. А в уже прошедшем июне всё внимание фанатов инди и шутеров на себя забрала Neon White — карточный аниме-шутер-раннер. Вы сами в это верите? И так же вы не поверите в следующее заявление — свою популярность игра получила заслуженно.

Выглядящая со стороны как очередная непонятная аниме-новелла из раннего доступа Steam, Neon White оказалась отполированной, бесконечно глубокой и увлекательной видеоигрой, которая сочетает несочетаемое: хороший шутер, раннер, головоломку, карточную игру и невыносимо кринжовую аниме-новеллу с романсами и подарками. И при всём при этом она не пытается угодить всем возможным аудиториям, а чётко сосредоточена на одной-единственной идее: показать, что спидраны — это весело.

Кратко объясняем, что такое Neon White, почему это одна из лучших игр этого года и как одна хорошо сделанная механика может быть лучше сотни обычных.

Что такое Neon White

Neon White рассказывает о грешниках, которых призывают в рай изгонять пришедших туда демонов в обмен на один год жизни на небесах, вдали от адских мук. Эти бойцы из преисподней зовутся Неонами и в течение 10 дней каждый год соревнуются за первое место в рейтинге истребителей демонов. Награду, естественно, получает только тот, кто займёт почётное первое место. Вы играете за одного из таких Неонов — Белый (в честь цвета маски и общей одежды).

Геймплейно Neon White — это раннер-шутер. Нужно пройти локацию как можно быстрее, при этом убив всех противников на карте. За скорость дают медали и открывают особые возможности на уровне: сбор секретов, подсказка для быстрого прохождения локации и фантом героя, который бежит вместе с нами и подначивает улучшить свой результат.

Каждый уровень — короткий коридор с парой врагов, которые даже не двигаются. Ни одна локация не займёт у вас дольше пары-тройки минут, и пройти их несложно. Стрелять легко и приятно, движение быстрое и плавное, платформинг и пространственные загадки крайне редко вызывают какие-то трудности. Левелдизайн в целом построен так, что на всех уровнях невозможно заблудиться — кроме буквально пары локаций.

В чём прикол Neon White?

Примитивность, которая бросается игроку в глаза в первый час геймплея, обманчива. Neon White специально бросает вас в довольно лёгкие уровни и очень плавно, почти незаметно наращивает как сложность, так и комплексность механик. Начиная с банального «как прыгать» и «куда стрелять», вы постепенно растёте над собой и, сами того не замечая, машинально начинаете проворачивать сложные комбинации.

В начале вас учат просто ходить и прыгать: это буквально всё, что нужно, чтобы пройти уровень. Эти знания вы применяете на следующих уровнях, чтобы дотягиваться до карт с оружием, которые позволяют стрелять в самых первых простейших противников. Карты можно не только расстрелять до истощения боезапаса, но и сбросить, чтобы сыграть их особый эффект. Пистолет даёт большой прыжок, автомат кидает ломающую красные препятствия бомбу (на взрыве которой можно подпрыгнуть выше), ракетница работает как крюк-кошка, винтовка даёт горизонтальный рывок вперёд и так далее.

Оттачивая каждое оружие поодиночке, вы впоследствии учитесь проворачивать длинные комбинации выстрелов, смен арсенала на ходу и применения эффектов карт. Прыжки, рывки, комбо, выстрелы навскидку, разгоны, рокетджампы и прочие кульбиты — всё это получается само собой, а с практикой растут ваша реакция и точность действий вплоть до уровня машины, созданной для спидрана игр.

Подпись к картинке: то, что всё оружие выполнено в игре картами, вероятно, сделано лишь с одной целью: чтобы игра привлекла немалую базу фанатов карточных игр, которые ищут новые релизы по соответствующему тегу. Карты есть? Значит, карточная! А карточки — одна из самых популярных категорий среди фанатов инди. Вот такая вот хитрость: продажи есть, а «карточного рогалика» нет!

Почему Neon White так затягивает игроков?

Смысл Neon White в том, что уровни надо буквально пробегать: чем быстрее, тем лучше. За скоростное прохождение открываются новые возможности и выдаются медали. Для прохождения сюжета нужно стараться получать самые лучшие, золотые и алмазные. Первые получить довольно легко: буквально пара попыток, особенно если открыли подсказку. На вторую уйдёт где-то десяток попыток, что в сумме займёт 10-20 минут.

Если пройти уровень быстрее рекорда разработчиков (что чудовищно сложно, но возможно), вы получите особую красную медаль. Но и это не предел, если ваши реакция и умения играть в видеоигры способны на большее: ведь есть список лидеров. Причём целых два: мировой и среди ваших друзей. То есть, как только вы достигаете результата, который открывает все доступные геймплейные возможности, начинается соперничество со знакомыми. За это ничем не наградят, место в рейтинге выше друга ничего не даст. Однако возможности померяться лучшим временем с товарищем достаточно, чтобы заставить искать новые безумные способы пройти уже заученный наизусть уровень ещё быстрее.

И с такой позиции открывается настоящая Neon White: до последнего пикселя продуманная и отполированная головоломка, где порог возможностей ограничен разве что пределами человеческой реакции. После часов (а порой даже и дней) попыток побить свой рекорд хотя бы на сотую долю секунды раскрывается чудовищная глубина игры: например, ради улучшения результата можно спрыгнуть за пределы обычного маршрута в воду, которая вдвое ускоряет скорость ходьбы. Граната своим взрывом даёт разное ускорение в зависимости от таймингов и угла полёта. Если подорвать себя на воде — полетите с ускорением. А несколько взрывчаток в одной точке дадут усиленный прыжок.

И это лишь вершина того, как можно извратиться с местной физикой и логикой перемещения, из-за чего искать и тем более открывать новые способы сократить время прохождения безумно весело и интереснее решения многих классических головоломок вроде The Witness или The Talos Principle.

Neon White играется хорошо — но что с графикой и музыкой?

Несмотря на то что у игры явно не очень большой бюджет, сделана она на все свои деньги. Яркий, броский и в целом очень приятный 2D-арт совмещён с прекрасными 3D-локациями. Сюрреалистичные малополигональные пейзажи местного Рая с парящими дворцами и невозможными постройками. Полнейшая фантазия здесь соседствует с минимализмом и читаемостью Mirror’s Edge: контрастные цвета, изобретательная и понятная геометрия уровней и заточенность под конкретный темп. Вы не проходите уровень — вы плывёте, парите и скользите сквозь него, будто слушаете музыку, а не играете в видеоигру.

К слову, о музыке: она здесь прекрасна. Воздушная, лёгкая и во всех смыслах внеземная электроника группы Machine Girl идеально подходит Neon White: темп саундтрека идеально подходит спидран-забегам, а сама она написана так, чтобы не надоедать во время бесконечных переигрываниях одних и тех же локаций.

При этом настроение того или иного трека отлично подчёркивает локацию: на первых уровнях в классических «райских» местах она очень лёгкая и непринуждённая, в зловещих крепостях и битвах с боссами — напряжённая и бойкая. Она никогда не перетягивает на себя одеяло и работает как идеальный фон: саундтрек будто бежит по уровню вместе с вами.

Почему Neon White — это пример того, как надо делать видеоигры?

Разработчики сделали очень правильную вещь не только для инди-игр, но игровой индустрии в целом: не стали распыляться на ненужный масштаб и придерживаться тактики «больше механик и контента = больше продаж». Они сосредоточили всё вокруг единственной идеи: маленькие уровни, которые нужно спидранить.

Любая механика (кроме чудовищно плохо написанной истории и диалогов) существует только для того, чтобы служить этой концепции. Стрельба простая и аркадная, потому что не должна сильно отвлекать вас от забега и планирования пути и при этом вписываться в геймплей гонки с самим собой и таблицей рекордов. Геометрия уровней и дизайн понятны и читаемы: нет лишних деталей, нет отвлекающих эффектов вроде реалистичного освещения или детальных анимаций. То же самое и про музыку: она лишь подначивает вас шустрее соображать и быстрее бежать. Даже враги не ходят по уровню: они всего лишь флажок в вашем сверхзвуковом туре по локации, чья роль — быть убитыми за долю секунды по пути к финишу.

А чтобы вы не перегорели от постоянной игры на суперскорости, между главами есть эпизоды-перерывы, в которых можно поговорить с персонажами, открыть дополнительные уровни с помощью секретных подарков, посмотреть свой рейтинг в таблице рекордов и заняться другими делами. В общем, позволить своему мозгу отдохнуть от сверхскоростных вычислений и дать рукам остыть от зазубривания движений.

И, кроме этого, в игре ничего и нет — потому что ей это и не надо. Нет прокачки, открытого мира, второстепенных миссий, экспозиционных или лорных записок, микротранзакций, кастомизации, коллекционных предметов, кроме секретных подарков для открытия секретных уровней. Нет возможностей придумать свой стиль игры или настроек сути геймплея под свои хотелки.

Есть лишь идея, которую разработчики хотели донести — и сделана она на несравнимом ни с чем уровне качества. И речь не только о геймплее и стилистических решениях: Neon White отлично оптимизирована, и в ней вообще нет ни одного бага. По крайней мере, в геймплее: во время диалогов крайне редко ломается переключение фраз. В самих забегах всё идеально.

Из ближайшего аналога как в плане технического качества, так и подхода «играть можно и нужно так, как хотели разработчики» — DOOM Eternal. Из этого вытекает и такая же проблема: либо вы соглашаетесь на правила игры, осваиваете их и влюбляетесь в игру всем сердцем, либо удаляете фразой «это не для меня».

Это, пожалуй, единственный минус концепции «видеоигры одной идеи». В остальном же Neon White — это прекрасный пример того, что порой меньше — лучше.

Окей, так а что же там с сюжетом? Кто все эти горячие девочки, что там с романсом?

Всё очень плохо. История банальна до скрипа зубов, а диалоги — беспросветный стыд, а «романсить» местных вайфу можно лишь очень условно, романтической новеллы из игры не получилось (возможно как раз таки потому, что это не работает на её концепцию и существует лишь как дешёвый байт для большой аудитории анимешников). Если Neon White за что-то и можно поругать, так это за те моменты, когда персонажи открывают рот. Но по крайней мере озвучены они прекрасно!

Понравилось

Дизайн и музыка.

Великолепный спидран-геймплей.

Прекрасные локации.

Инновационная концепция головоломки-шутера-раннера.

Таблица рейтинга, соперничество с друзьями и потенциал внутриигровых механик добавляют игре сумасшедшую реиграбельность.

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