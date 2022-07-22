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В FIFA 23 появятся герои Marvel

В FIFA 23 появятся герои Marvel
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FIFA 23 анонсировали совсем недавно, и в Сети продолжает появляться информация о нововведениях. В коде сайта EA Sports пользователи обнаружили новый вид карточек Ultimate Team с логотипом Marvel.

Судя по всему, игроков ждёт некий совместный ивент, в котором EA выпустит уникальные версии футболистов в стиле супергероев. Издательство пока не комментировало информацию, однако о коллаборации нам могут рассказать уже в ближайшие недели во время разных презентаций. Новые детали о футсиме планируют публиковать аж до конца августа, так что EA Sports, мы уверены, ещё не раз удивит пользователей.

Ранее авторы анонсировали трёх «Героев» английской Премьер-лиги: Яя Туре, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Суна. Последний якобы впервые в истории получит 100 выносливости.

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