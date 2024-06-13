Геймеры из Великобритании требуют от Steam $ 840 млн из-за высоких цен на игры

Геймеры из Великобритании подали коллективный иск против Valve — владельцев цифрового магазина видеоигр Steam на сумму в $ 840 млн. На это обратили внимание в издании BBC.

Как сообщается в иске, компания Гейба Ньюэлла использует своё доминирующее положение на рынке, чтобы завышать цены на игры в Steam для 14 млн игроков из Великобритании. Куратором дела выступает активистка кампании по защите цифровых прав Вики Шотболт.

Как отметила девушка, Valve заставляет другие компании подписывать обязательства об одинаковых ценах на других ПК-платформах, из-за чего издатели не могут продавать свои продукты на сторонних площадках по сниженным ценам. Это приводит к тому, что создатели видеоигр вынуждены повышать цены на свои игры из-за комиссии Steam в 30%, из-за чего британские геймеры серьёзно переплачивают.