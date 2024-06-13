Сегодня в сервисе Amazon Prime Video стартовал четвёртый сезон сериала «Пацаны». Зрители могут посмотреть первые три эпизода шоу. В России онлайн-кинотеатр Amazon не работает.

Четвёртая серия выйдет 20 июня, пятая — 27 июня. Финальная серия сезона выйдет 18 июля.

Четвёртый сезон шоу продолжит события третьего и расскажет о новых разборках между людьми со сверхспособностями и «Пацанами» — отрядом обычных людей, который возглавляет Билли Бутчер. Как говорилось ранее, большую роль в новом сезоне шоу сыграет сын одного из персонажей. Кого именно, мы не говорим, чтобы избежать спойлеров.

Работа над пятым сезоном сериала запущена. Он, кстати, станет для него последним, это подтвердил шоураннер Эрик Крипке.