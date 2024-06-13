Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Осуждённый актёр Marvel Джонатан Мейджорс получит награду за упорство в Голливуде

Осуждённый актёр Marvel Джонатан Мейджорс получит награду за упорство в Голливуде
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Hollywood Unlocked Impact Awards анонсировали победителей своей следующей церемонии. Одним из будущих лауреатов премии станет Джонатан Мейджорс — бывшая звезда фильмов Marvel, которого в апреле приговорили к одному году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию.

Актёр удостоится Награды за упорство — она выдаётся человеку, который «продолжает вдохновлять, независимо от того, с какими невзгодами он сталкивается». Церемония вручения пройдёт 21 июня в Лос-Анджелесе. На ней также наградят других современных артистов, которые внесли вклад в развитие чернокожего сообщества.

Джонатан Мейджорс должен был стать главным злодеем саги Мультивселенной по имени Канг в новых фильмах Marvel. Однако в 2023 году его бывшая девушка обвинила артиста в побоях, после чего адвокаты актёра собирали доказательства его невиновности, однако Мейджорса всё же признали виновным в апреле 2024 года. Сразу после начала судебных разбирательств от актёра отказались многие крупные американские бренды.

Материалы по теме
Звезду Marvel Джонатана Мейджорса приговорили к году консультаций о домашнем насилии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android