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Глава HBO подтвердил, что третий сезон «Эйфории» развернётся не в школе

Глава HBO подтвердил, что третий сезон «Эйфории» развернётся не в школе
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В недавнем интервью изданию Variety глава HBO Кейси Блойс поделился свежими деталями нового сезона сериала «Эйфория». По его словам, шоураннер и сценарист проекта Сэм Левинсон уже трудится над сюжетом третьего сезона.

Блойс отметил, что третий сезон выйдет за рамки школы, но где развернутся действия, он пока не знает. Левинсон пока не показывал ему сценарий.

Когда сюжет выходит за рамки школы, появляется много колебаний по поводу того, где должно разворачиваться действие, как далеко в будущем и всё такое. Но мне кажется, что он нашёл нравящийся ему ракурс и уже пишет.

HBO также рассматривал возможность продолжения работы над шоу без его создателя Сэма Левинсона, но актёры высказались за то, чтобы он остался, особенно Зендея, Сидни Суини и Джейкоб Элорди.

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