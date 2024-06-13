Тим Кук допустил, что искусственный интеллект Apple может ошибаться

Глава Apple Тим Кук дал интервью газете The Washington Post, в котором рассказал о работе искусственного интеллекта компании под названием Apple Intelligence.

По словам Кука, он не гарантирует, что ИИ Apple будет работать на 100% правильно и хорошо. Глава корпорации допускает, что нейросеть может подводить.

Уверенности на 100% нет. Но я думаю, что мы сделали всё, что могли, в том числе очень тщательно продумали технологию в областях, в которых мы её используем. Поэтому я уверен, что она будет очень качественной. Но, честно говоря, повторюсь, не уверен в отсутствии ошибок.

Также Кук отметил, что развитие ИИ — нормальный процесс, которого не получится избежать всем современным компаниям, которые хотят «держаться на плаву».