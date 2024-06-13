Про группу «Иванушки International» снимут сериал

Во время презентации фильма «Тур с «Иванушками» солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что в работу запущен сериал. Его посвятят истории группы: от становления до получения большой популярности.

Судя по словам солиста, авторы запланировали три сезона шоу. Если верить информации журналистов, сериал может выпустить онлайн-кинотеатр Kion. Уже 20 июня сервис выпустит документальную картину.

Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом.

Сыграют артистов актёры, но кто именно, пока не сообщалось.

Сериал об «Иванушках International» станет уже не первым проектом, рассказывающим историю популярных в 90-х коллективов. В данный момент, к примеру, ведутся съёмки проекта о группе «Комбинация».