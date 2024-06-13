Начались съёмки фильма «Простоквашино»

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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян приступили к съёмкам фильма «Простоквашино». Лента основана на сказочной повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот».

Это первый проект в рамках сотрудничества телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм».

Концепция проекта такая — реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие фильма развернётся во времена СССР. Сарик Андреасян, который выступает режиссёром ленты, отметил, что в фильме важно отдать дань уважения оригинальным произведениям и мультфильму.

Мы хотим отдать дань уважения, во-первых, произведениям Эдуарда Успенского, во-вторых – оригинальному мультфильму. Я в детстве, как и все, обожал мультфильмы про Простоквашино, поэтому прекрасно понимаю всю ответственность.