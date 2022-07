Ремейк The Last of Us выйдет на ПК «очень скоро» после релиза на PS5

Создатели ремейка The Last of Us обещают выпустить игру на ПК «очень скоро» после релиза на PS5, который состоится уже 2 сентября.

Точную дату выхода ремейка The Last of Us на ПК разработчики не назвали. По словам старшего художника по текстурам окружения Naughty Dog, релиз состоится почти сразу после появления игры на PS5.

Версия для ПК должна выйти чуть позже, но очень скоро после релиза на PS5.

В комментариях некоторые фанаты переживают, что нет точной даты выхода игры на ПК, но готовы подождать. Возможно, их смущает долгая разработка коллекции Uncharted для ПК, которая появилась на PS5 ещё в январе.

На днях авторы ремейка The Last of Us раcкрыли детали игры и показали геймплей. Среди нововведений ожидаются разрешение 4K и 60 FPS, обновлённые анимации и искусственный интеллект, а также поддержка особенностей PS5.