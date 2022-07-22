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Появились детали и официальный геймплей ремейка The Last of Us

Появились детали и официальный геймплей ремейка The Last of Us
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После многочисленных утечек на канале PlayStation появилось видео, в котором авторы ремейка The Last of Us рассказали особенности проекта и показали первый официальный геймплей.

На протяжении всего видео разработчики твердят, что это ремейк, в который вложили душу. Само собой, сюжетные фрагменты останутся нетронутыми, как и игровой процесс. Многие надеялись на улучшения в геймплее, но их, похоже, будет не особо много.

Особенности ремейка The Last of Us на PS5

  • Поддержка разрешения 4K и 60 FPS
  • Поддержка особенностей DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры. По словам авторов, это значительно оживит игру
  • Поддержка 3D-звука. С помощью объёмного звучания проект станет страшнее и позволит чётко слышать, в какой стороне находится враг
  • В ролике показали, что разработчики перезаписывали захват движений актёров, чтобы добиться наилучшего результата и создать новые анимации
  • Ещё уделили внимание и переработанному искусственному интеллекту. По словам авторов, враги будут вести себя более осознанно и логично, чем в оригинале
  • В игре появится много сменной одежды для Джоэла и Элли, которую игроки смогут разблокировать
  • В ремейке The Last of Us появятся настройки для людей с ограниченными возможностями

Сравнения оригинала и ремейка

Оригинал
Оригинал
Ремейк
Ремейк
Оригинал
Оригинал
Ремейк
Ремейк
Оригинал
Оригинал
Ремейк
Ремейк
Оригинал
Оригинал
Ремейк
Ремейк

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а потом проект доберётся до ПК.

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