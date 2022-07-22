Появились детали и официальный геймплей ремейка The Last of Us
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После многочисленных утечек на канале PlayStation появилось видео, в котором авторы ремейка The Last of Us рассказали особенности проекта и показали первый официальный геймплей.
На протяжении всего видео разработчики твердят, что это ремейк, в который вложили душу. Само собой, сюжетные фрагменты останутся нетронутыми, как и игровой процесс. Многие надеялись на улучшения в геймплее, но их, похоже, будет не особо много.
Особенности ремейка The Last of Us на PS5
- Поддержка разрешения 4K и 60 FPS
- Поддержка особенностей DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры. По словам авторов, это значительно оживит игру
- Поддержка 3D-звука. С помощью объёмного звучания проект станет страшнее и позволит чётко слышать, в какой стороне находится враг
- В ролике показали, что разработчики перезаписывали захват движений актёров, чтобы добиться наилучшего результата и создать новые анимации
- Ещё уделили внимание и переработанному искусственному интеллекту. По словам авторов, враги будут вести себя более осознанно и логично, чем в оригинале
- В игре появится много сменной одежды для Джоэла и Элли, которую игроки смогут разблокировать
- В ремейке The Last of Us появятся настройки для людей с ограниченными возможностями
Сравнения оригинала и ремейка
Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а потом проект доберётся до ПК.
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