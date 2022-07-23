Нет, в ближайшее время не будет беты Diablo 4

Род Фергюссон из Blizzard, который отвечает за развитие серии Diablo, отверг информацию о скором публичном тестировании четвёртой части.

Фергюсон отметил, что ему нравится увлечение игроков предстоящей Diablo 4, но найденные файлы предназначаются только для внутреннего тестирования. В скором времени ждать публичную бету экшена не стоит, но её проведут в будущем.

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Ранее датамайнеры нашли файлы Diablo 4 в лаунчере Battle.net. Кроме кода с рабочим названием игры, обнаружили и загрузочный экран экшена, из-за чего предположили, что скоро могут провести публичное тестирование.

Выход Diablo 4 всё ещё запланирован на 2023 год для ПК, консолей PlayStation и Xbox. На днях Blizzard объявила конкурс, на котором можно выиграть цифровую копию экшена и доступ к бете за татуировку.