За татуировку дарят Diablo 4 и доступ к бете экшена

Blizzard запустила интересную акцию для всех фанатов серии Diablo под названием Diablo Hell’s Ink. С 16 июля по 10 сентября игроки должны «выразить свою привязанность к бренду» и получить доступ к будущей закрытой бете, а также к цифровой копии игры.
Для этого необходимо воспользоваться хэштегом #DiabloHellsInk в социальных сетях и рассказать о своей любви к Diablo. Победителей наградят не только какими-то там доступами, но и настоящей татуировкой в стиле игры от профессионального тату-мастера. Вместе с ней счастливчикам также дадут сертификат, с помощью которого можно поучаствовать в тестировании и заполучить копию игры. Ивент пройдёт в 8 городах по всему миру: от Чикаго до Сиднея.
Доступные варианты татуировок
Тем временем Blizzard не сообщает о сроках новой беты, но если судить по дате Hell’s Ink, она может стартовать уже в сентябре. Напомним, что сама Diablo 4 поступит в продажу в 2023 году, а среди героев окажется и некромант.
- 18 июля 2022
-
13:59
-
13:58
-
13:31
-
13:17
-
12:42
-
12:27
-
11:28
-
10:21
-
09:39
-
00:51
- 17 июля 2022
-
18:57
-
18:22
-
17:39
-
16:22
-
15:29
-
14:38
-
13:50
-
12:49
-
06:18
-
01:50
- 16 июля 2022
-
23:37
-
22:21
-
19:37
-
19:07
-
18:22
-
17:33
-
16:50
-
16:18
-
15:41
-
15:01
-
14:49
-
14:21
-
14:04
-
13:16
-
12:41