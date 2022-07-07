Глава Blizzard вступился за хищную монетизацию Diablo Immortal

С момента релиза Diablo Immortal подвергается жёсткой критике игроков. Геймеры жалуются на хищную монетизацию, которая буквально заставляет донатить, иначе персонаж останется за бортом. Дело дошло до того, что у Immortal худший рейтинг в истории агрегатора Metacritic.
В интервью газете Los Angeles Times глава Blizzard Майк Ибарра высказался на тему критики игроков. По его словам, система монетизации в Immortal задумывалась таким образом, чтобы игроки могли воспользоваться 99,5% возможностями игры, не заплатив и копейки. Ибарра отметил, что донат вступает в дело лишь в эндгейме, а основную кампанию можно спокойно пройти и без доната.
Монетизация вступает в дело только в эндгейме. Наша философия заключалась в том, чтобы сотни миллионов людей могли насладиться увлекательным геймплеем и пройти всю сюжетную кампанию без каких-либо затрат. С этой точки зрения, я очень хорошо отношусь к Immortal как к игре, которая знакомит людей с серией Diablo.
Президент Blizzard заявил, что примерно половина аудитории Immortal — новички, а в магазине AppStore у проекта очень высокий рейтинг: 4,5/5. Так что игру он считает крайне успешной не только с финансовой точки зрения.
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