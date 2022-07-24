Создатели Apex Legends случайно раскрыли следующего персонажа
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Фанаты Apex Legends заметили в меню игры ссылку на «Историю из Внешних земель», которая посвящена новой героине Vantage. Упоминание сюжета появилось в королевской битве по ошибке, потому что персонажа ещё не анонсировали.
Согласно описанию, новый персонаж появится в Apex Legends со стартом следующего сезона, 9 августа. Ссылку на историю уже удалили из игры, а внешность Vantage соответствует недавним утечкам.
Это новый выпуск «Историй из Внешних земель». Смотрите серию «Выжить» и встречайте новую Легенду, которая появится в Apex Legends: Hunted 9 августа.
Недавно стало известно, что создатели Apex Legends работают над игрой во вселенной королевской битвы. Ей может оказаться одиночный шутер.
Apex Legends доступна бесплатно на ПК и консолях. На прошедшем чемпионате мира по этой игре россияне заняли 18-е место, а победителем стала австралийская команда.
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