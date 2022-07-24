Бывший состав Virtus.pro по PUBG победил на G-Loot S6. NAVI — на втором месте

Команда Northern Lights, за которую выступают два россиянина и два украинца, стала чемпионом европейского онлайн-турнира G-Loot Season 6 по «королевской битве» PUBG: Battlegrounds. За победу NLT получит $ 16 тыс. призовых.

СНГ-состав, который ещё недавно защищал цвета клуба Virtus.pro, выиграл три матча и победил в общем зачёте по сумме очков — 194 балла. Второе место заняла ещё одна русскоязычная команда — Natus Vincere (111 очков), заработавшая $ 10 тыс. Третьим призёром стала FaZe Clan, ещё один квартет из СНГ, Question Mark, занял восьмое место.

Фото: gloot.com

Финальная часть онлайн-турнира G-Loot Season 6 по PUBG прошла с 22 по 24 июля. 16 коллективов из Европы разыграли титул, $ 50 тыс. призовых и рейтинговые очки, по которым осенью определят участников чемпионата мира.