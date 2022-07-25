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Фанаты уже расшифровали загадочный язык Stray

Фанаты уже расшифровали загадочный язык Stray
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Фанат Stray Джош Виртанен почти полностью расшифровал загадочный язык игры, на котором появляются названия глав и надписи в мире. Благодаря этому удаётся прочитать заголовки газет и подписи на вещах, но иногда встречается и бессмыслица.

Начал Виртанен с названия глав, потому что в этом случае появляется название и на загадочном языке, и в переводе. Также Моруск, один из роботов, говорит заглавие песен, ноты которых находит кот. Из этого фанат подобрал шифр подстановки, в котором буквы заменяются символами.

Фото: Josh Wirtanen

Многие слова в игре удаётся перевести благодаря шифру, но в некоторых смысла нет. Например, надпись на телевизоре переводится как «Тот или другой. В VIP-билете для, если вы хотите жить в чистом городе, просто».

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Также Виртанен отметил, что глава «Трущобы» на самом деле называется «Дом: Трущобы, часть первая».

Stray вышла 19 июля на ПК и консолях PlayStation. Игра стала самым большим релизом для издателя Annapurna Interactive. На пике онлайн составил почти 63 тыс. человек.

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