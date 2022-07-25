Stray опередила God of War и стала лучшей игрой 2022 года в Steam

Игра про котика в киберпанке Stray продолжает показывать невероятные цифры. Проект Annapurna Interactive буквально завоевал сердца игроков в Steam: на момент публикации заметки на игру написано более 41 тыс. обзоров, из которых 95,8% — положительные. Это лучший результат для игры в 2022 году — котику удалось побороть даже Кратоса из God of War.
Пока неясно, сохранится ли тенденция, однако у Stray есть все шансы стать самой высокооценённой игрой в Steam за год. Что касается рейтинга за всю историю, то в нём приключения кота занимают 37-ю строчку, уступая лишь настоящей классике вроде Half-Life, Portal и Terraria.
Помимо отличного приёма у игроков, моддеры продолжают публиковать забавные модификации. Например, модельку котика уже превратили в Гарфилда и Котопса, а его мяуканье заменили на отсылку из Heavy Rain.
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